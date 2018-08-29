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ضبط 4 مصانع غير مرخصة لتصنيع المواد الغذائية بالقليوبية.. صور

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:08 م
ضبط 4 مصانع غير مرخصة لتصنيع المواد الغذائية بالقليوبية.. صور محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بالقليوبية
القليوبية - نيفين طه وإبراهيم سالم
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نجحت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 4 مصانع غير مرخصة، بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لرئيس مباحث التموين بالقليوبية بشن حملات مكبرة على مصانع غير مرخصة.

وقامت حملة مكبرة على الأسواق ومصانع المواد الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مصانع غير مرخصة لتصنيع المواد الغذائية، زيت وسمنة وعلب بلاستيك لانش بوكس للأطفال، وسناكس بدون ترخيص، واستخدامهم سلع غذائية خالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومصدرها أو سداد الرسوم الجمركية عليها (مجهولة المصدر)، وتعبئتها داخل عبوات بأسماء وعلامات تجارية وهمية غير مسجلة، ومثبت عليها تواريخ إنتاج وانتهاء بمعرفته، لغش جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما شنت الجهات التنفيذية بمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، برئاسة فارس الصادق وكيل وزارة الزراعة، حملة رقابية على محلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات بمدينة العبور وجمعية أحمد عرابى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفات لعدد من المحلات، التى حرصت على استغلال المواطن والتحصل على أموال كبيرة منه بالمخالفة للقانون، وتم تحويل المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (1)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (2)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (3)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (4)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (5)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (6)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (7)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (8)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

حملة على محلات المخصبات الزراعية (9)
حملة على محلات المخصبات الزراعية

 

 


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