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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:12 م
خالد صلاح
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ضبط 3 أشخاص فى اليونان لمساعدتهم فى تهريب المهاجرين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:20 م
ضبط 3 أشخاص فى اليونان لمساعدتهم فى تهريب المهاجرين مهاجرين
أ ش أ
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أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الأربعاء ضبط ثلاثة أشخاص ينتمون إلى منظمة إجرامية تساعد المهاجرين على الدخول بشكل غير شرعى للبلاد فى مقابل الأموال.

وتشتبه الشرطة - حسبما أوردت شبكة (أيه.بي.سي.) الأمريكية - فى 30 شخصا من اليونانيين وحاملى الجنسيات الأجنبية يعملون تحت لواء هذه "المنظمة الإجرامية"، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة من المشتبهين فى (لسبوس) والعاصمة (أثينا) أمس وفى 21 أغسطس الجارى، ويواجهون اتهامات الانتماء لمنظمة إجرامية وارتكاب غسيل الأموال والتجسس والتزوير وخرق قوانين الهجرة.

يشار إلى أن جزيرة (لسبوس) اليونانية هى نقطة دخول رئيسية للمهاجرين عبر تركيا المجاورة.

 

 


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