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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:48 م
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ضبط مصنع لإنتاج سناكس الأطفال غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:01 م
ضبط مصنع لإنتاج سناكس الأطفال غير صالحة للاستهلاك بالجيزة مخزن سناكس-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع بأبو النمرس، لاتهامه باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في تصنيع السناكس الخاصة بالأطفال، وضبط بحوزته طن ونصف من المنتجات الفاسدة. 
 
وكشفت تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة تجميع صاحب مصنع بأبو النمرس لكميات من مستلزمات الإنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي في تصنيع السناكس الخاصة بالأطفال.
 
وبمداهمة المصنع تم القبض على المدير المسئول، وضبط طن ونصف من المنتجات غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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