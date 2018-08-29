تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط فلاح بحوزته 4 تماثيل أثرية بالدلنجات.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات مفادها قيام علاء.م.م 40 سنة فلاح ومقيم قرية طيبة بدائرة المركز بالإتجار فى الآثار وحيازته أسلحه نارية وذخائر بدون ترخيص.

بتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته وأماكن تردده، أسفرت عن ضبطه حال قيادته سياره ملاكى الغربية جارى فحصها، وبحوزته طبنجة عيار 9مم مطموسة الأرقام، و4 قطع لتماثيل مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتها، هاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع المضبوطه بقصد الإتجار والنصب على المواطنين بإيهامهم بأثريتها والسلاح النارى بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم.