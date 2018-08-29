ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية لاتهامه بالاتجار فى العملات الأجنبية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة من ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية لاتهامه بالاتجار فى العملات الأجنبية بأبو حمص.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامه بالبحيرة مفادها قيام "نصر.ش.أ" 54 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية مقيم بمدينة أبو حمص بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بالمحل الخاص به وبحوزته 1100 دولار أمريكى، و5 آلاف درهم إماراتى، و500 ريال سعودى، و200 دينار ليبى، و12 ألفا و900 جنيه مصرى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطه بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء خارج السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وفى سياق مختلف، وأثناء قيام ضباط المباحث الجنائية بحملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، تم ضبط "أحمد.ع.أ" 28 سنة مقيم سيدى بشر الإسكندرية، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضيه جنايات مركز كفر الدوار "اختلاس" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تمكنت مباحث التموين بالبحيرة، من ضبط "محمد.م.أ" 40 سنة صاحب مطحن شطه كائن قرية أبوصماده مركز الدلنجات، لإدارته المطحن بدون ترخيص، وإضافة صبغه منسوجات وألوان كيماوية على منتجات محظورة وضارة بالصحة العامة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى حسب تقرير مفتش الأغذية، معرضاً صحة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضُبط بحوزته 7 أطنان شطة مطحونة منتج نهائى وفلفل أحمر وصبغة منسوجات، وضبط "حمدى.م.ع" 43 سنة صاحب مخبز سياحى كائن مدينة إيتاى البارود، لقيامة بتجميع دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% والمخصص للمخابز البلديه والمحظور تداوله بالأسواق، لإستخدامة فى تصنيع المخبوزات السياحية لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضُبط بحوزته 750 كيلو دقيق بلدى مدعم.

كما تم ضبط "أحمد م ع" 44 سنة صاحب ثلاجه لحفظ الأيس كريم، بدون ترخيص، كائن عزب شبرا طريق زاوية غزال مركز دمنهور، لقيامة بحيازته وتخزين أيس كريم مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وضُبط بحوزته 420 جالون أيس كريم ،كما تم ضبط أحد مستودعات الغاز لقيامة بالتصرف فى 980 أسطوانة غاز تجارية فى السوق السوداء، بغرض التربح والكسب غير المشروع وضبط سيارتين نصف نقل كل سيارة محملة بعدد 40 إسطوانة غاز منزلية بإجمالى كمية 80 أسطوانة، تم تجميعها بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على الاسطوانات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط 25 شيكارة اسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها مجمعة من السوق السوداء، بغرض إعادة البيع لتحقيق ربح غير مشروع، تم التحفظ على كل الكميات المضبوطة وضبط 24 قضية تموينية متنوعة.