ضبط تاجرى خمور بحوزتهما 800 عبوة ببنى سويف والنيابة تحبسهما 4 أيام

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف تضم ،الرائد أحمد حسين، رئيس المباحث، والنقيب عمرو حسونة، معاون المباحث وأفراد الشرطة كلا محمد م، ع"، وجمعة، ع" تاجرا خمور و بحوزتهما ما يقارب 800 عبوة من انو اع مختلفة ، قبل توزيعها على عملاءهما بدائرة المركز .