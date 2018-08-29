ضبط تاجرى خمور بحوزتهما 800 عبوة ببنى سويف والنيابة تحبسهما 4 أيام

ضبطت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف تضم ،الرائد أحمد حسين، رئيس المباحث، والنقيب عمرو حسونة، معاون المباحث وأفراد الشرطة كلا محمد م، ع"، وجمعة، ع" تاجرا خمور و بحوزتهما ما يقارب 800 عبوة من انو اع مختلفة ، قبل توزيعها على عملاءهما بدائرة المركز .
تحفظت المباحث على المضبوطات " الخمور " ، وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة قررت اليوم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بإشراف من المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف .
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