صور.. وزير خارجية السودان يشكر الرئيس السيسى على المساعدات الطبية

كتب محمد شرقاوى وأحمد جمعة - تصوير كريم عبد

قال الدرديرى محمد أحمد، وزير الخارجية السودانى، إنه قدم الشكر للشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم والمساعدات الطبية لمتضرر الأمطار والسيول فى عدد من ولاية السودان.

وأضاف وزير خارجية السوادن، خلال مؤتمر صحفى بوزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، أن زيارة الرئيس عمر البشير إلى مصر تؤكد فتح جسر تواصل بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان تعد لها أهمية كبيرة بين البلدين، وأنهم سعدوا بالروح الطبيبة التى سادت الاجتماع.

وأوضح أحمد أن العلاقات بين مصر والسودان تشهد تطور ملحوظا فى جميع المجالات، مضيفا أن الاجتماع تطرق لبحث سبل التعاون بين البلدين.



































