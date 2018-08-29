video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وزير خارجية السودان يشكر الرئيس السيسى على المساعدات الطبية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:52 م
صور.. وزير خارجية السودان يشكر الرئيس السيسى على المساعدات الطبية وزير خارجية السودان
كتب محمد شرقاوى وأحمد جمعة - تصوير كريم عبد
إضافة تعليق

قال الدرديرى محمد أحمد، وزير الخارجية السودانى، إنه قدم الشكر للشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم والمساعدات الطبية لمتضرر الأمطار والسيول فى عدد من ولاية السودان.

 

وأضاف وزير خارجية السوادن، خلال مؤتمر صحفى بوزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، أن زيارة الرئيس عمر البشير إلى مصر تؤكد فتح جسر تواصل بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان تعد لها أهمية كبيرة بين البلدين، وأنهم سعدوا بالروح الطبيبة التى سادت الاجتماع.

 

وأوضح أحمد أن العلاقات بين مصر والسودان تشهد تطور ملحوظا فى جميع المجالات، مضيفا أن الاجتماع تطرق لبحث سبل التعاون بين البلدين.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زيارة وزير خارجية السودان لمصر تناقش كيفية إمداد السودان بالكهرباء

‏صور.. بدء جلسة المباحثات على مستوى وزيرى خارجية مصر والسودان بمقر الخارجية

وزير خارجية السودان

الرئيس السيسى

المساعدات الطبية




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة