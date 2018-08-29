صور.. وزير الخارجية يؤكد أهمية تسريع وتيرة المشاورات الفنية حول سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن هناك تفاهما وتبادلا للخبرات والقدرات بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا أن طموح الشعبين المصري والسودانى كبير وتعمل قيادة البلدين على تحقيق تلك الآمال.

وأكد شكرى إن اتفاق المبادئ حول سد النهضة وضع مسارا للتعامل مع القضية، مشيرا إلى جهود اللجنة المستقلة الفنية والاجتماع التساعى، مؤكدا أن كافة التحركات تعمل على تنفيذ الاتفاق الموقع في الخرطوم عام 2015.

وأشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى الدور الذى تقوم به السودان لدعم العلاقات المشتركة بين القاهرة وأديس أبابا، لافتا فى الوقت نفسه إلى رسالة الرئيس السيسي التى بعثها إلي رئيس وزراء إثيوبيا والتى تأتى لتعزيز التعاون والتاكيد علي أهمية العلاقات المشتركة. وقال وزير الخارجيه سامح شكري فى مؤتمر صحفي إنه تم تباحث استئناف المشاورات الفنية حول سد النهضة واستكشاف مواضيع التوافق والتى لا تقلق الثلاث دول، مؤكدا أهمية أن تكون وتيرة المفاوضات سريعة لتحقيق المسلحة المشتركة. وأكد شكرى أن مصر ملتزمة بإطار علمى فنى غير قابل للتطويع أو التسييس، موضحا أنه لمس موقفا إيجابيا من رئيس وزراء إثيوبيا للتعاطي مع الملف للتوصل لتفاهات، موضحا أن مصر مستمرة في إعطاء القضية أولوية في العلاقات بين مصر وإثيوبيا. قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك اهتمام دائم بأن تلتزم الدول عندما تدخل فى علاقات تعاقدية، بأن يكون هناك احترام كامل لما يتم الاتفاق حوله، مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ لسد النهضة كان نقلة مهمة، وضعت إطارا قانونيا واضحا مبنيا على مبادئ القانون الدولى للتعامل مع قضية السد ووضع مسار وآليات مع قضية السد. وأضاف وزير الخارجية: "نحن بصدد تنفيذ الاتفاق من خلال الللجنة الفنية واللجنة التساعية، والمستقلة، لتنفيذ كامل بنود اتفاق المبادئ الذى وقع فى الخرطوم فى 2015. وأكد وزير الخارجية أن تخصيص منطقة صناعية بشمال الخرطوم سيخدم مصالح البلدين وسيكون له أثر كبير على تعزيز التعاون المشترك، موضحا أن هناك حالة من التفاؤل بين الجانبين المصرى والسودانى.

وبدوره أكد وزير الخارجية السودانى الدرديري محمد أحمد أن اللجنة الوزارية المشتركة تسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والسودانى.