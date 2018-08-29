صور.. ميجان ماكين تدخل فى نوبة بكاء بجوار نعش والدها بكنيسة فينيكس بأريزونا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

دخلت ميجان ماكين، ابنه السيناتور الأمريكى جون ماكين فى نوبة بكاء شديدة بجوار نعش والدها بمبنى الكابيتول بولاية أريزونا حيث سيبقى فى ولاية كنيسية فينيكس حتى مراسم تشييع الجثمان السبت المقبل.

وبدأت مراسم حفل تأبين السيناتور الأمريكى جون ماكين، فى مبنى الكونجرس لولاية (أريزونا) الأمريكية، حيث أنه كان ممثلًا عن هذه الولاية لسنوات طويلة.

وبثت قناة (سى إن إن) الأمريكية لقطات حية لوصول الموكب الذى يحمل جثمان ماكين إلى مبنى الكونجرس بالولاية، حيث حمل الحرس الوطنى النعش إلى داخل المبنى قبل أن تقام مراسم حفل التأبين فى حضور عائلته وأصدقائه، إلى جانب حاكم الولاية وعدد من الشخصيات العامة البارزة.



نعش جون ماكين

ومن المقرر أن يقام حفل تأبين آخر للسيناتور الراحل فى العاصمة واشنطن، وسيتم دفنه فى مقبرة الأكاديمية البحرية الأمريكية فى شبه جزيرة مطلة على نهر (السيفيرن) بولاية (ميريلاند).

وينظم الأمريكيون أسبوعا من التكريم لوداع السيناتور جون ماكين الذى توفى السبت عن 81 عاما، فى مراسم مخصصة لكبار الشخصيات فى تاريخ الولايات المتحدة، حيث سيسجى جثمانه الجمعة فى مبنى الكابيتول وستقام جنازة وطنية السبت فى العاصمة واشنطن، وبينما توالت ردود الفعل على وفاة ماكين باعتباره "بطل حرب"، اكتفى ترامب بنعيه عبر تغريدة مقتضبة.



الجثمان يصل كنيسة فينيكس

وبعد سبعة أشهر من الصراع مع سرطان فى الدماغ، توفى السيناتور عن ولاية أريزونا قبل أيام من بلوغه الثانية والثمانين من العمر فى مزرعته بالقرب من سيدونا. وكانت زوجته الثانية سيندى وأبناؤه السبعة، ثلاثة منهم من زواج سابق، إلى جانبه عند وفاته.

وأعلن منظمو مراسم وداع "بطل حرب" فيتنام السابق أن جثمانه سيسجى فى مبنى برلمان ولاية أريزونا التى كان ممثلها فى الكونغرس لأكثر من 35 عاما، فى مدينة فينكس الأربعاء. وقال حاكم ولاية أريزونا داغ ديوسى "إنه تكريم نادر وخاص لرجل مميز جدا".



ميجان ماكين

وفى اليوم التالى، ستقام صلاة فى الكنيسة الإنجيلية فى "نورث فينكس"، ومن الكنيسة سينقل الجثمان إلى القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطنى لولاية أريزونا فى مطار فينكس ليتم نقله جوا إلى واشنطن.

فى واشنطن سيسجى جثمانه الجمعة فى مبنى الكابيتول، وهى مراسم مخصصة لكبار الشخصيات فى تاريخ الولايات المتحدة مثل الرئيسين جون كينيدى ورونالد ريغن وروزا باركس. وسيتاح للأمريكيين إلقاء النظرة الأخيرة عليه طيلة ست ساعات.

وستنظم السبت الجنازة الوطنية لماكين فى الكاتدرائية الوطنية فى العاصمة الفدرالية، وستشارك فيها عائلة ماكين وأصدقاؤه وزملاؤه فى الكونغرس وكبار الشخصيات الأمريكية والأجنبية، بحسب المنظمين.



ميجان ماكين بجوار جثمان والدها

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كلا من الرئيسين السابقين الديمقراطى باراك أوباما والجمهورى جورج بوش الابن سيلقى كلمة، بناء على طلبه. وكانت وسائل إعلام أمريكية عدة ذكرت قبل أشهر أنه طلب بشكل واضح ألا يحضر الرئيس دونالد ترامب جنازته.

وستختتم مراسم الوداع الطويلة لماكين الأحد فى مقبرة الأكاديمية البحرية فى أنابوليس بولاية ميريلاند حيث سيوارى الثرى، بحضور عائلته فقط، فى قبر مجاور لقبر صديقه الأميرال تشاك لارسون الذى تعود صداقته والطيار السابق إلى أيام دراستهما سويا فى الكلية الحربية.



نعش السيناتور جون ماكين

فى أريزونا، جلبت ورود الأحد أمام مقر عمله البرلمانى فى فينيكس وأمام مكتب دفن الموتى حيث وضع جثمانه. وقال أحد الذين وضعوا هذه الورود مايكل ويلسون "نريد تكريم وطنى أمريكى عظيم، بطل أمريكى عظيم"..