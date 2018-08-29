صور.. "مياه القناة" تعاين محطات رفع "كبريت وجنيفة" قبل استلامها

قام المهندس جمال الحسينى، القائم بأعمال رئيس شركة مياه القناة بجولة تفقدية لمتابعة محطات معالجة كبريت وجنيفة بمحافظة السويس والتى تبلغ سعتها 8000 متر مكعب/ يوم ومحطة الرفع الرئيسية بجنيفة ومحطة الرفع الفرعية بكبريت وذلك لتلافى الملاحظات واتخاذ الإجراءات التنسيقية والقانونية لاستلام هذه المحطات لقيام الشركة بأعمال التشغيل والصيانة.

وقال عادل عبد المنعم، المتحدث الرسمى لشركة لمياه القناة، إنه يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة بتشغيل المحطات بكامل طاقتها وتقديم أفضل خدمة للمواطنين قاطنى هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الجولة شارك فيها طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وشكرى عبد المنعم، رئيس فرع الهيئة القومية بالسويس وخالد عفيفى، رئيس قطاع السويس والمهندس حسن مبروك والمهندس ليلى مصطفى، المستشارين الهندسيين وعبير خليل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة.

أضاف "عبد المنعم" أنه تم الاتفاق على تنفيذ مبادرة الترشيد والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع مجمع إعلام بورسعيد ومشاركة عدد كبير من الجهات التعليمية والجمعيات وشباب الجامعات والتى تتضمن أيضًا عرض للأنشطة الفنية والثقافية التى يتم تنفيذها من خلال المشاركين فيما يحث الترشيد، بعدما تم عقد اجتماع مع ميرفت الخولى مدير عام إعلام القناة ومجمع بورسعيد الإعلامى وحضور فريق التوعية والمجمع والذى ضم أحمد بدران مدير التوعية وعبد الله عليوة ومن المجمع سماح حامد مسئول البرامج مركز النيل بإعلام بورسعيد وعصام صالح مسئول الإعلام التنموى بمركز إعلام بورسعيد، مشيرًا أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ برامج التوعية بمشاركة الكيانات والجهات المتنوعة والتى يتم تنفيذه على مستوى الشركات بمتابعة من توعية الشركة القابضة لمياه الشرب وفى إطار الحملة القومية للترشيد تحت شعار نقطة المياه بتفرق.