صور.. مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تستضيف ندوة "مياه القناة"

بورسعيد – السيد فلاح

عقدت شركة مياه القناة، ندوة توعية بمطرانية بورسعيد، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "النقطة بتفرق" وبرعاية الأنبا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

حضر الندوة ممثلى مجالس الكنائس والجمعيات والحضانات الآباء والكهنة والخدام وفى تفاعل ومشاركة تم تجسيد أهمية التعامل مع مياه الشرب بفلسفة جديدة من منظور تقدير قيمة المياه وأن الترشيد سلوك دينى ثقافى حضارى لابد وأن يترسخ فى المقومات الشخصية للفرد من خلال الندوة التى تناول فيها عادل عبد المنعم، المتحدث الرسمى لمياه القناه، تلك الأبعاد التى يجب أن تنطلق منها السلوكيات الإنسانية، وأن المسألة رسالة هامة ضمن الرسائل الإيمانية الموجهة وتناول أحمد بدران، مدير التوعية السلوكيات الإيجابية للترشيد والبعد عن السلوكيات السلبية وأنه لابد من مشاركة الجميع فى تحقيق تلك المنظومة.

وشارك فى الندوه من قطاع بورسعيد المهندس محمد البولاقى نائب رئيس قطاع بورسعيد مدير الدعم الفنى والمشروعات بشركة مياه القناه والمهندس مصطفى التابعى مدير التشغيل والصيانة وأحمد سالم مدير المعامل والجودة وشيماء شاهين مدير التدريب ومحسن عرفة مديرالعلاقات العامة بالقطاع وعبد الله عليوه وأحمد البرلسى عضوا التوعية.



ندوة مياه القناة عن ترشيد المياه بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد



ندوة مياه القناة عن ترشيد المياه بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد



ندوة مياه القناة عن ترشيد المياه بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد



ندوة مياه القناة عن ترشيد المياه بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد



ندوة مياه القناة عن ترشيد المياه بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد



ندوة مياه القناة عن ترشيد المياه بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد