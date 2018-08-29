صور.. مدير التموين البحيرة: مواجهة شاملة لمنع تهريب السلع المدعمة

البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل

أكد المهندس أحمد ضيف الله، مدير عام مديرية التموين بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بكل مراكز المحافظة لمواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والوقود وأسطوانات الغاز إلى السوق السوداء.

وأضاف ضيف الله، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ عدة حملات مكبرة تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالبحيرة، للرقابة على محطات البنزين ومستودعات الغاز لمواجهة عدم التلاعب فى الأسعار.

وأوضح مدير تموين البحيرة أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 56 ألف لتر سولار وبنزين تم تجميعها بمحطات الوقود والطلمبات غير المرخصة لبيعها فى السوق السوداء بغرض الكسب غير المشروع، كما تم ضبط عدد 55 محطة بنزين لبيع السولار بأزيد من السعر المحدد، وعدد 3 محطات للامتناع عن البيع وعدم الإعلان عن الأسعار، والتوقف عن العمل بدون إذن الجهات المعنية.

وأشار ضيف الله إلى أنه فى مجال الرقابة على مستودعات الغاز تم ضبط 2 من مستودعات الغاز قامت بالتصرف فى عدد 1000 أسطوانة غاز منزلية وتجارية فى السوق السوداء، بغرض التربح والكسب غير المشروع، كما تم ضبط عدد 13 قضية تموينية لبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر المحدد، وذلك بعمل محاولات شراء، وضبط عدد 45 مستودعا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة والعرض على النيابة العامة.

وكشف مدير تموين البحيرة أنه تم تلقى أكثر من 250 شكوى خلال الفترة الماضية، وتم فحصها وتوجيه الحملات إلى الأماكن المشكو فيها وحلها فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفات، كما تم توجيه سيارات شركة بوتاجاسكو لتغطية أماكن الشكاوى لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات الغاز المنزلية.

كما كشف ضيف الله أنه تم ضبط تاجر تموينى بالإسكندرية لتهريبه السلع الغذائية المدعمة إلى محافظة البحيرة لبيعها فى السوق السوداء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، كما أصدر وزير التموين قرارا بشطبه نهائيا من سجلات البدالين التموينيين بعد ضبط بحوزته 16 طن سكر وزيت مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.



1 محرر اليوم السابع مع مدير تموين البحيرة



3 مدير تموين البحيرة