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صور.. محافظ سوهاج : تجربة عملية لسيارة مكافحة الكوارث والسيول الحديثة بمحطة مياه نيدة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:05 م
صور.. محافظ سوهاج : تجربة عملية لسيارة مكافحة الكوارث والسيول الحديثة بمحطة مياه نيدة تجربة عملية لسيارة مكافحة الكوارث
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج أنه تم اليوم إجراء تجربة عملية لسيارة مكافحة الكوارث والسيول الحديثة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بمحطة مياه نيدة ، وقامت اللجنة المكلفة بتشغيل السيارة الحديثة لمكافحة الكوارث والسيول بتدريب أطقم تشغيل السيارة على أعمال الصيانة والتشغيل  حيث تم تدريب 3 سائقين و3 فنيين ، وذلك في إطار خطة المحافظة استعدادا لفصل الشتاء ودعم الوحدات المحلية التي قد تتعرض لأخطار الأمطار الغزيرة او السيول .

وأضاف المحافظ  فى بيان له ، أن السيارة تعتبر محطة رفع متنقلة وهي الاولي من نوعها علي مستوي محافظات الصعيد ولا يوجد منها سوي 15 سيارة علي مستوي الجمهورية ، وقد أثبتت كفاءتها الفعلية في مواجهات مع الامطار والسيول بالتجمع الخامس ، والاسكندرية ، ورأس غارب ، والعين السخنة ، وهي إضافة قوية  لأسطول المعدات بالمحافظة للتعامل مع الأزمات والسيول والأمطار الغزيرة ، مشيرا الي قيام المحافظة وأجهزتها التنفيذية بسيناريوهات عملية ومحاكاة لأكثر من 9 تجارب عملية تحت اشراف القوات المسلحة . 

 يذكر أن اللجنة ضمت كلا من المهندس محمد عبد الله عبد العال مدير محطات الرصف بالمحافظة ، والمهندس منصور سيد عبد اللطيف مدير الحملة الميكانيكية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، والمهندس اسحق كمال من مصنع الطيران الهيئة العربية للتصنيع ، والمهندس عاطف محمود ، والمهندس محمد ياسر حسن من الشركة الثلاثية لتصنيع المعدات " تترا " .

وأوضحت اللجنة في تقرير لها ان سيارة مجابهة السيول والامطار الحديثة تعمل بكفاءة عالية ، وهي تجميع محلي لمكونات أصلية من شركات عالمية متخصصة في المجال ، ومزودة بمولد كهرباء جهد 6 كيلووات للعمل الليلي ،بالإضافة إلي 2 طلمبة غاطس نظام هيدرولكي تصل قدرة الطلمبة الواحدة لسحب 400 متر مكعب في الساعة ، ومولد كهرباء ، وونش صغير ، و2 تانك هواء اضافي ، و20 خرطوم قطر 6 بوصة ، و 10 خرطوم قطر 4 بوصة ، والسيارة تعمل بنظام شفط وطرد المياه بتصريف 1350 متر مكعب في الساعة والطرد لمسافة 1000 متر عن موقع السيول ،  ومجهزه بالكامل للعمل في اصعب الظروف .

تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (1)
تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (1)

 

تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (2)
تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (2)

 

تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (5)
تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (5)

 

تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (6)
تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (6)

 

تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (7)
تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (7)

 

تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (9)
تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (9)

 

تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (12)
تجربة عملية للسيارة الجديدة لمكافحة السيول والامطار (12)

 

 

 


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