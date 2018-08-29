صور.. محافظ البحيرة تتفقد معسكر الشباب بمدينة النوبارية

تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة اليوم، معسكر الشباب المقام بمدينة النوبارية الجديدة تحت شعار "مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع" بمشاركة 150 شابًا وفتاة وذوى الاحتياجات الخاصة من المتفوقين علميًا ورياضيًا.

وتهدف المبادرة إلى تنمية اتجاهات وميول الطلبة نحو العمل الحر والمشروعات الاستثمارية وبناء الوعى الإيجابى حول المشروعات الاقتصادية والتجارية والربط بين الرياضة داخل المدارس وبين تنمية المجتمع وتنمية الأنشطة الرياضية بالمدارس والارتقاء بها واستثمار المسابقات والبطولات الرياضية فى الترويج للمشروعات والمنتجات بمحافظة البحيرة.

وتابعت محافظ البحيرة بعض الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للشباب وألقت محاضرة عن الإنجازات التى تتم على أرض محافظة البحيرة فى جميع المجالات التنموية وكذلك تفقد مصنع ألبان جديد.

كانت قد انطلقت مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة التي يتم تنفيذها بمدينة النوبارية في الفترة من 27/8 ـ30/8/2018.

ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة القائمين علي المبادرة والمشرفين عليها بتقديم كل التيسيرات اللازمة للطلبة المشاركين لخروج المبادرة بالشكل اللائق والذي يحقق الأهداف المرجوة منها واستثمارها في تنمية وعي واتجاهات الطلبة الإيجابية نحو العمل الحر والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس والتي جاءت خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة بضرورة اعداد اجيال جديدة من المراحل العمرية المختلفة من الطلائع والشباب والعمل علي تأهيلهم وتدريبهم وثقل مواهبهم فى جميع المجالات.



















