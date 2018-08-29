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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:29 ص
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صور.. محافظ الأقصر يقود جولة ليلية لمتابعة تطوير ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:56 ص
صور.. محافظ الأقصر يقود جولة ليلية لمتابعة تطوير ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد محافظ الأقصر يقود جولة ليلية
الأقصر - أحمد مرعى
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واصل محافظ الأقصر محمد بدر، جولاته الميدانية المفاجئة، مساء الثلاثاء، حيث تفقد سير الأعمال بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر بدءاً من ميدان النوفوتيل سيراً على الأقدام حتى ميدان السلام، للاطمئنان على الموقف التنفيذى لأعمال البنية التحتية التى تجرى لتطوير ورفع كفاءة الشارع السياحى فى قطاعات المياه والكهرباء والغاز الطبيعى والتليفونات.

ووجه المحافظ تعليماته بسرعة البدء فى أعمال الرصف وتركيب بلدورات الأرصفة، وعمل أماكن انتظار للسيارات والدراجات البخارية فى أماكن مختلفة من الشارع وذلك بالتنسيق بين ادارة المرور ومديرية الطرق والنقل ومجلس مدينة الأقصر.

كما أكد محمد بدر على سرعة الانتهاء من تصميم الميادين المؤدية إلى شارع خالد بن الوليد، ودهان واجهات المحال التجارية باللون الموحد للمدينة، وتركيب أعمدة جمالية على الأرصفة فى أماكن يتم اختيارها بدقة لإعطاء المظهر الجمالى اللائق بالمدينة السياحية.

ووجه "بدر" تعليماته بعمل اتاحات لذوى الاحتياجات الخاصة لجعل الشارع متاحاً لخدمة كافة الفئات، ووضع مساعدات فنية مرورية فى أماكن الاتاحات بإضاءات معينة لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة على عبور الشارع والسير به.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته كل من العميد أيمن الشريف رئيس مجلس ومدينة الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية.

محافظ الأقصر يقود جولة ليلية (1)
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية 
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية (2)
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية 
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية (3)
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية 
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية (4)
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية 
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية (5)
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية 
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية (6)
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية 
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية (7)
محافظ الأقصر يقود جولة ليلية 

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