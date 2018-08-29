صور.. ضبط 8 "شكاير" دقيق مدعم وتحرير 10 مخالفات تموينية بأبو صوير

الإسماعيلية – السيد فلاح

تمكنت حملة تموينية من مديرية التموين بالإسماعيلية، تحت إشراف ممدوح رميح مدير عام الرقابة التموينية، وبرئاسة إبراهيم الحارون رئيس الرقابة التموينية، من ضبط 8 شكاير دقيق بلدي مدعم مهرب بمخبزين خبز سياحى بمدينة أبو صوير بالبر التاني.

وقال عماد حجازى، ‏المتحدث الرسمى لمديرية التموبن والتجارة الداخلية‏ بالإسماعيلية، أنه تم ضبط بكل مخبز 4 شكاير دقيق بلدي مدعم مهربة من مخابز بلدية وتم تحرير محضرى برقم2017 ، 2018 جنح أبوصوير، كما قامت الحملة بتحرير 10 مخالفات للمخابز البلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص وزن.

أضاف "حجازى"، أن الحملة التموينية شارك فيها المفتشون عدوى إبراهيم، ومحسن سيد، وعبد الحميد العدوى، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، ونبيل الغريب مدير عام التموين، والمهندس رافت رشاد وكيل المديرية، بضرورة تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية بالمحافظة.