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صور.. شوراع بنها تتزين بأعلام مصر استعدادا للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:49 م
صور.. شوراع بنها تتزين بأعلام مصر استعدادا للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة شوراع بنها تتزين بأعلام مصر
القليوبية إبراهيم سالم
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تزين ديوان عام محافظة القليوبية بأعلام مصر تزامنا مع احتفالات العيد القومى للمحافظة الذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمتنزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة.

وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى نظرا لموقعها الجغرافى المتميز، ولذلك كانت دائما موضع جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين فى مصر قديما وحديثا.

وتنظم المحافظة برنامجا متميزا للاحتفال بالعيد القومى يبدأ من يوم 30 أغسطس حتى الثالث من سبتمبر المقبل، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة مسيرة شبابية، تبدأ من استاد مدينة بنها تضم فرقة موسيقى نحاسية، وحملة أعلام ويشارك فيها (مجموعة الكشافة - شباب الجامعة - طلبة المدارس - الشرطة) فضلا عن سيارات الزهور وسيارات الحماية المدنية، بالإضافة إلى انطلاق اختراق الضاحية من أمام المحافظة، يليها دورى المصالح الحكومية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى.

كما ينظم قصر ثقافة مدينة بنها احتفالية اليوم تضم معرضا للفنون التشكيلية وعرض التنورة وموسيقى نحاسية وفرقة الجامعة للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، وينظم قصر الثقافة أيضا احتفالية كبرى تضم جلستين للأدباء باسم (السرد والحكى فى القليوبية) على مدار اليوم، كما سيتم نقل صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها على الهواء مباشرة يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس بحضور الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف.

 

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