صور. . شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وتحرير مخالفات لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية المخالفين.

وأسفرت الحملة التي استهدفت حى جنوب الجيزة ومنطقة العمرانية، والتي شارك بها المقدم أحمد الدسوقي والملازم أول عاطف كمال والنقيبان بدوي محمد ومحمود عبد المنعم عن إزالة عشرات المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.