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صور. . شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات بالجيزة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:19 م
صور. . شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات بالجيزة أمن الجيزة يقوم بعمل حملة لازالة الاشغالات
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وتحرير مخالفات لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية المخالفين.
 
وأسفرت الحملة التي استهدفت حى جنوب الجيزة ومنطقة العمرانية، والتي شارك بها المقدم أحمد الدسوقي والملازم أول عاطف كمال والنقيبان بدوي محمد ومحمود عبد المنعم عن إزالة عشرات المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 
 
حملة لازالة الإشغالات بالجيزة (1)
حملة لازالة الإشغالات بالجيزة 

حملة لازالة الإشغالات بالجيزة (2)
حملة لازالة الإشغالات بالجيزة 

حملة لازالة الإشغالات بالجيزة (3)
حملة لازالة الإشغالات بالجيزة 

حملة لازالة الإشغالات بالجيزة (4)
حملة لازالة الإشغالات بالجيزة 

حملة لازالة الإشغالات بالجيزة (5)
حملة لازالة الإشغالات بالجيزة 

حملة لازالة الإشغالات بالجيزة (6)
حملة لازالة الإشغالات بالجيزة

حملة لازالة الإشغالات بالجيزة (7)
حملة لازالة الإشغالات بالجيزة 
 

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