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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:46 م
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صور.. شرطة التموين تضبط مدير مصنع حلوى قبل ترويج 7 أطنان غير صالحة بالمرج

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:28 م
صور.. شرطة التموين تضبط مدير مصنع حلوى قبل ترويج 7 أطنان غير صالحة بالمرج ضبط مصنع حلوى
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "عبد الرحمن ا م" 36 سنة، مدير مصنع حلوى، كائن بمنطقة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع الحلوى مستخدما علامة تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق إرباح غير مشروعة.

 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 7.615 طن سلع غذائية (سكر، زيت طعام، جلوكوز، سمسم، فول سودانى، عسل اسود، زبيب، كامينا، حلوى، سميد)، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (15)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين

مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (16)
 
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (17)
 
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (18)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (18)

مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (19)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (19)

مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (20)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (20)

مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (21)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (21)

مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (22)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (22)

مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (23)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (23)

مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (24)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (24)

مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (25)
مصنع حلوي بدون ترخيص التموين --م (25)

 


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