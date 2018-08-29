صور.. شرطة التموين تضبط صاحب مخزن وبحوزته 33 طن محاصيل زراعية مجهولة

نجح ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، فى القبض على "على ف ع" 84 سنة، صاحب مخزن محاصيل زراعية، بمنطقة الجمالية، لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كمية من المحاصيل الزراعية بإجمالى 33.600 طن، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.