صور.. "تكشيرة" ترامب لطفلة تتحول لنكتة على الانترنت

كتبت - سالى حسام

لقطة طريفة التقطتها عدسات المصورين الصحفيين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فتحت عليه باب السخرية وتحولت اللقطة لنكتة على الانترنت.

الرئيس الأمريكى كان فى زيارة لمستشفى أطفال وبينما يجلس مع مجموعة من الأطفال يلونون العلم الأمريكى انتشرت صورة بعينها كان الرئيس الأمريكى يبدو فيها وكأنه يكشر فى وجه الطفلة التى تجلس أمامه.



الصورة الأصلية

وكان أول من أطلق النكات بحسب موقع Indy100 المخرج والكاتب مايلز كان، والذى كتب تعليقا ساخرا على الصورة "إياكى أن تنقلبى على".. وبعدها بدأ مستخدمى تويتر فى تأليف النكات منها.

"احذرى وإلا وضعتك فى قفص مع باقى الأطفال".. وذلك فى إشارة لفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أبائهم على الحدود ووضعهم فى أقفاص حديدية بينما وضع أهلهم فى السجون.

وفى نكتة أخرى يظهر ترامب وهو يقول للطفلة "هل يمكن أن تنضمي لحكومتى؟.. نحن نحتاج لوزير تعليم جديد له خبرة.

بينما رأى مستخدم أخر أن الصورة تحمل تشابها مع لقطة سمك القرش المفترس من فيلم "نيمو".

كانت زيارة ترامب للمستشفى كنزا لمحبى السخرية من الرئيس الأمريكى حيث نشرت صحف أمريكية وبريطانية لقطة أخرى وهى صورة للعلم الأمريكى الذى كان ترامب يشترك فى تلوينه مع الأطفال فى المستشفى وجاءت لقطة المصور بعناية وهى تظهر أن ترامب أخطأ فى ألوان العلم وجعل الجزء المخطط بالأبيض والأحمر يظهر فيه اللون الأزرق مما جعل البعض يقول إن الرئيس الأمريكى لا يعرف شكل علم بلاده.



ترامب يلون العلم الأمريكى بألوان خطأ

ولا يبدو أن ترامب غافل عن كون كثير من صوره تتحول لنكات على الانترنت حيث كان صرح أكثر من مرة بأن الصحفيين عادة ما يختارون صور سيئة ولقطات مضحكة للاستهزاء به، ففى أواخر نوفمبر 2016 وبعد انتخابه جمع رؤساء الشبكات الإعلامية الكبرى فى أمريكا فى اجتماع، وقال لهم إنهم يتعمدون تصويره بشكل سيء وخص بالذكر شبكة NBC قائلا إن مصوريها جعلوه فى إحدى الصور يظهر وكأنه له "ذقن إضافية" على حد قوله.