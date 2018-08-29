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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:04 م
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صور.. انطلاق مهرجان "الطماطم" الـ 73 فى مدينة بونول الأسبانية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:47 م
صور.. انطلاق مهرجان "الطماطم" الـ 73 فى مدينة بونول الأسبانية مهرجان الطماطم
أ.ف.ب
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انطلقت فى مدينة بونول الأسبانية، اليوم الأربعاء، فاعليات مهرجان "الطماطم"، والذى ينظم للعام الـ73، بمشاركة الآلاف من الأسبان والسائحين من مختلف دول العالم، من بينها بريطانيا واليابان والولايات المتحدة الامريكية.

ويشهد المهرجان الاحتفالى إلقاء أطنان من الطماطم على المشاركين، والذى يصنف أكبر مهرجان لألقاء الطعام فى العالم، كما يعد المهرجان حدث سنوى يجذب الاف السائحين من مختلف دول العالم سنويا.

اجواء احتفالية يشهدها المهرجان
اجواء احتفالية يشهدها المهرجان

 

ارتداء نظارات واقية للعينين
ارتداء نظارات واقية للعينين

 

الطماطم تحول المشاركون للون الاحمر
الطماطم تحول المشاركون للون الاحمر

 

الغرق فى برك الطماطم المهروسة
الغرق فى برك الطماطم المهروسة

 

القاء الطماطم المهروسة على المشاركين
القاء الطماطم المهروسة على المشاركين

 

المشاركون يواصلون القاء الطماطم
المشاركون يواصلون القاء الطماطم

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

سعادة المشاركات فى المهرجان
سعادة المشاركات فى المهرجان

 

سكب الطماطم المهروسة على المشاركين
سكب الطماطم المهروسة على المشاركين

 

مشارك فى المهرجان وسط بركة من الطماطم
مشارك فى المهرجان وسط بركة من الطماطم

 

مشاركة اعداد كبيرة فى المهرجان
مشاركة اعداد كبيرة فى المهرجان

 


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