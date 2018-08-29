صور.. انطلاق مهرجان "الطماطم" الـ 73 فى مدينة بونول الأسبانية

أ.ف.ب

انطلقت فى مدينة بونول الأسبانية، اليوم الأربعاء، فاعليات مهرجان "الطماطم"، والذى ينظم للعام الـ73، بمشاركة الآلاف من الأسبان والسائحين من مختلف دول العالم، من بينها بريطانيا واليابان والولايات المتحدة الامريكية.

ويشهد المهرجان الاحتفالى إلقاء أطنان من الطماطم على المشاركين، والذى يصنف أكبر مهرجان لألقاء الطعام فى العالم، كما يعد المهرجان حدث سنوى يجذب الاف السائحين من مختلف دول العالم سنويا.



اجواء احتفالية يشهدها المهرجان



ارتداء نظارات واقية للعينين



الطماطم تحول المشاركون للون الاحمر



الغرق فى برك الطماطم المهروسة



القاء الطماطم المهروسة على المشاركين



المشاركون يواصلون القاء الطماطم



جانب من المهرجان



سعادة المشاركات فى المهرجان



سكب الطماطم المهروسة على المشاركين



مشارك فى المهرجان وسط بركة من الطماطم