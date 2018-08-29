صور.. اندلاع حريق بعبارة ركاب يونانية فى طريقها إلى جزيرة كريت

أثينا (رويترز)

قال خفر السواحل اليونانى اليوم الأربعاء، إن عبارة ركاب تحمل على متنها 1016 شخصا عادت إلى ميناء بيريوس بعد اندلاع حريق فيها بينما كانت فى طريقها إلى تشانيا على جزيرة كريت.

وقال مسؤول من خفر السواحل لرويترز إنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.



حريق عبارة ركاب فى اليونان

وكانت العبارة إلفيثريوس فينيزيلوس تحمل 875 راكبا بالإضافة إلى طاقم مؤلف من 141 وكانت تبحر قبالة جزيرة هيدرا عندما أخطرت خفر السواحل بأن حريقا اندلع فى المساحة المخصصة للسيارات على متنها عند منتصف الليل.

وأضاف المسؤول أن الوضع لا يدعو للقلق وأن من المتوقع أن ترسو العبارة فى ميناء بيريوس خلال وقت قصير.



حريق عبارة ركاب فى اليونان



جانب من الحريق



جانب من حريق عبارة الركاب فى اليونان



عبارة الركاب فى اليونان



حريق عبارة الركاب اليونانية