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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:51 م
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صور.. المستشارة الألمانية تصل السنغال فى زيارة رسمية تستغرق يومين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:04 م
صور.. المستشارة الألمانية تصل السنغال فى زيارة رسمية تستغرق يومين ميركل وماكى سال
أ ف ب
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استهلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء فى السنغال جولة أفريقية تقودها أيضا إلى غانا ونيجيريا فى وقت تراهن فيه برلين على التنمية فى القارة السوداء لاحتواء تدفق المهاجرين.

وأفاد مراسلو فرانس برس أن الرئيس السنغالى ماكى سال كان بعد الظهر فى استقبال ميركل التى يرافقها وفد من أقطاب الصناعة الألمانية فى المطار الذى يبعد خمسين كلم من دكار.

وبعد الاستقبال الرسمى فى المطار، جرت محادثات بين ميركل وسال فى القصر الرئاسى فى العاصمة على أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا يعقبه عشاء.

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وقال مسؤول حكومى ألمانى فى برلين قبل مغادرة ميركل إن السنغال وغانا ونيجيريا "تواجه تحديات كبرى على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا أن على الدول الثلاث أن تسعى إلى تعميم فائدة تعزيز اقتصاداتها على جميع المواطنين "وهذا الأمر لم يتحقق حتى الأن فى كل مكان".

وركزت المستشارة فى الأعوام الآخيرة على الجانب الأفريقى فى دبلوماسيتها، معولة على بلدان القارة لاحتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا، وهو ملف بالغ الحساسية فى المانيا.

وتريد ألمانيا أيضا الإفادة من الدينامية المتنامية لافريقيا التى تملك بلدانها غالبا موارد كبيرة مع ارتفاع نسبة الشباب فى صفوف سكانها.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلتقى الرئيس السنغالى ماكى سال
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلتقى الرئيس السنغالى ماكى سال

 

المستشارة الألمانية ميركل وماكى سال
المستشارة الألمانية ميركل وماكى سال

 

رئيس السنغال يستقبل ميركل
رئيس السنغال يستقبل ميركل

 


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