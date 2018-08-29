صور.. القبض على ضباط القوات الخاصة المزيفين عقب خطفهم مواطن بالهرم

كتبت : دينا الحسيني

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مصطفي شحاتة من ضبط ثلاثة أشخاص إنتحلوا صفة رجال شرطة وقاموا بإختطاف أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لخلافات مالية مع آخرين.

كان بلاغ قد ورد للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام من أهالى نزلة البطران بحضور مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس شرطية سوداء "قوات خاصة" وقاموا بإلقاء القبض على "عطية ف.ح" كهربائى 39 سنة، مقيم نزلة البطران بدائرة القسم .

ووجه اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة بسرعة الانتقال، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد صبري معاون مباحث الهرم، وتمكنوا بمساعدة الأهالى من ضبط كل ٍمن أحمد.ح.م، سائق 32 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، عيد.م.س، نجار، 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، إبراهيم.م.ع، عامل، 22 سنة، مقيم بالهرم .

كما تبين أن جميعهم يرتدون زيا أسود عليه علامة "بادج قوات التدخل السريع" مستقلين سيارة ميكروباص "ملك شقيق الأول" حال تواجدهم أمام منزل المدعو "عطية ف.ح" ومحاولتهم اقتياده لداخل السيارة وبحوزتهم قفاز أسود - صديرى - كاب- قايش- طبنجة صوت - جراب طبنجة وهروب آخران كانا برفقتهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بأن أحد الهاربان محمد.أ - إتفق معهم على اختطاف شقيق زوجة الكهربائى تامر.م.م ، عاطل، 35 سنة بتحريض من رمضان.ر.ر ، مقاول، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس لوجود خلافات مالية بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.







