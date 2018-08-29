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صور.. الرئيس الفرنسى وزوجته يحضران مأدبة عشاء مع ملكة الدنمارك فى كوبنهاجن

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:20 ص
صور.. الرئيس الفرنسى وزوجته يحضران مأدبة عشاء مع ملكة الدنمارك فى كوبنهاجن الرئيس الفرنسى وزوجته وملكة الدنمارك
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى فى فرنسا أمس الثلاثاء، إلى الدنمارك فى زيارة تستغرق يومين، وذلك لحضور مأدبة عشاء فى قلعة كريستيانزبورج.

وكان فى استقبال الرئيس الفرنسى الملكة مارجريت، وولى العهد الدنماركى فريدريك وزوجته مارى.

وقال ماكرون إنه يأمل ببناء علاقات للدفع لجعل الاتحاد الأوروبى أكثر اتحادًا.

الرئيس الفرنسى وملكة الدنمارك وزوجته
الرئيس الفرنسى وملكة الدنمارك وزوجته

 

تواجد الرئيس الفرنسى
تواجد الرئيس الفرنسى

 

جانب من تواجد الرئيس الفرنسى
جانب من تواجد الرئيس الفرنسى

 

الرئيس الفرنسى فى مأدبة العشاء
الرئيس الفرنسى فى مأدبة العشاء
وصول الرئيس الفرنسى
وصول الرئيس الفرنسى

 

الترحيب بالرئيس الفرنسى
الترحيب بالرئيس الفرنسى

 


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