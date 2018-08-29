صور.. الرئيس الفرنسى وزوجته يحضران مأدبة عشاء مع ملكة الدنمارك فى كوبنهاجن

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى فى فرنسا أمس الثلاثاء، إلى الدنمارك فى زيارة تستغرق يومين، وذلك لحضور مأدبة عشاء فى قلعة كريستيانزبورج.

وكان فى استقبال الرئيس الفرنسى الملكة مارجريت، وولى العهد الدنماركى فريدريك وزوجته مارى.

وقال ماكرون إنه يأمل ببناء علاقات للدفع لجعل الاتحاد الأوروبى أكثر اتحادًا.



الرئيس الفرنسى وملكة الدنمارك وزوجته



تواجد الرئيس الفرنسى



جانب من تواجد الرئيس الفرنسى



الرئيس الفرنسى فى مأدبة العشاء



وصول الرئيس الفرنسى