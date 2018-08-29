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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:53 م
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صور.. اختتام فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لموتمر شعراء العامية ببورسعيد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:57 م
صور.. اختتام فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لموتمر شعراء العامية ببورسعيد جانب من الندوة
بورسعيد – السيد فلاح
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اختتمت فى بورسعيد فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لمؤتمر شعراء العامية فى مصر، والذى تنظمه جمعيتى عزف الأقلام العربية ومبدعو مصر بالتعاون مع صالون أبو بكر الصديق الثقافى بنادى العمال الرياضى، وشارك فى فعاليات المؤتمر أكتر من مائتين من شعراء العامية فى مصر، ويترأس المؤتمر الشاعر الكبير عبد القادر سليم، وبحضور الشاعر الكبير إبراهيم رضوان رئيس شرف المؤتمر.
 
ناقش المؤتمر على مدى يومين، عدة أوراق بحثية وأقيم على هامشه مجموعة من الأمسيات الشعرية تستضيفها مكتبة مصر العامة، وقاعة الاحتفالات بنادى العمال الرياضي.
 
و أكد ضيوف بورسعيد من المشاركين فى المؤتمر على أن بورسعيد قد شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى كافة المجالات.
 
ومن جانبه، قال مؤسس المؤتمر الشاعر محمد عبد القوى، إن بورسعيد التى تم تهجير أبناءها عام 1967 أصبحت الآن جاذبة لما تشهده من تنمية حقيقية فى كافة المجالات، وطالب المشاركون بأن تكون الدورة السنوية للمؤتمر مقرها بورسعيد، على أن تعقد دورة ثانية كل عام فى محافظة من المحافظات المختلفة.
 
وأعدت إدارة العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد برنامجًا ترفيهيًا للمشاركين للتعرف على أهم المعالم السياحية فى بورسعيد تتضمن المتحف الحربى وميدان الشهداء ومنطقة ديليسبس والكوبرى العائم الجديد وشواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد.
 
ختام المؤتمر السنوي الخامس لموتمر شعراء العامية ببورسعيد (1)
ختام المؤتمر السنوي الخامس لموتمر شعراء العامية ببورسعيد

 

ختام المؤتمر السنوي الخامس لموتمر شعراء العامية ببورسعيد (2)
ختام المؤتمر السنوي الخامس لموتمر شعراء العامية ببورسعيد 

 

ختام المؤتمر السنوي الخامس لموتمر شعراء العامية ببورسعيد (3)
ختام المؤتمر السنوي الخامس لموتمر شعراء العامية ببورسعيد 

 


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