صور.. أوقاف بنى سويف توزع 5 أطنان لحوم على الأسر الفقيرة بالمحافظة

وزعت مديرية الأوقاف ببنى سويف، اليوم الأربعاء، 5 أطنان لحوم، على المحتاجين من الأسر الأكثر فقرا، والأولى بالرعاية فى مدينة بنى سويف، و7 مراكز بالمحافظة، بحضور لجنة من وزارة الأوقاف، تضم الدكتور ماهر جبر المشرف العام على مشروع الأضاحى وجمع الجلود، ودكتور خالد عبدالسلام، ومحمد حافظ "التفتيش العام"، الشيخ جابر شحاتة وكيل المديرية، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضمن مشروع الأضاحى وجمع الجلود.

وأكد الشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، لـ"اليوم السابع"، على أن مساجد المحافظة جمعت مليونا و227 ألف جنيه، قيمة 817 صك أضحية، وتم إيداعها بالحساب الذى خصصته الوزارة للمشروع فى البنوك، وأرسلت اليوم الوزارة سيارة "ثلاجة تبريد" محملة باللحوم، أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، إذ تسلم مديرو الإدارات كميات اللحوم المعباة داخل كراتين، والمخصصة للمساجد ونقلت فى سيارات لتوزيعها على المحتاجين.