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"صحة بنى سويف" تسعى لإنشاء 163 وحدة فيروسات بالوحدات الصحية الريفية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:10 ص
"صحة بنى سويف" تسعى لإنشاء 163 وحدة فيروسات بالوحدات الصحية الريفية تحليل طبى - صورة أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن المديرية بصدد تعميم إنشاء وحدات الفيروسات الكبدية داخل 163 وحدة صحية ريفية بقرى مراكز المحافظة السبعة.

 

وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية بدأت تعميم إنشاء وحدات الفيروسات الكبدية بسبع وحدات صحية ريفية هى "تزمنت الشرقية ومازورة والميمون وأشمنت وطنسا ودلهانس وشاطر ذادة"، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية السبعة استقبلت نحو 1700 مواطن.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن وحدات الفيروسات داخل الوحدات الصحية الريفية، تأخذ عينات من المواطنين وتجرى التحاليل اللازمة مع توفير الأدوية للحالات الإيجابية.


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