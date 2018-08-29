video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد في دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات الحماية الشاطئية بالإسكندرية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:47 م
شاهد في دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات الحماية الشاطئية بالإسكندرية محافظة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
تسعى محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الري، إلى حماية شواطئها من التآكل بعد تحذيرات كبيرة من تأكل الشواطئ بفعل التغييرات المناخية التي تسبب تأكل الشواطئ، ما يهدد مدينة الإسكندرية، خاصة في ظل النوات التي تتعرض لها الإسكندرية في فصل الشتاء، والتغييرات المناخية العالمية وخاصة ظاهرة الاحتباس الحراري.
 
وفي الفيديو التالي نرصد كل ما تريد أن تعرفه عن مشروعات الحماية الشاطئية التي يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية للحفاظ على ساحل المدينة من التآكل.
 
 
-  بدأت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الري في وضع الحواجز الغاطسة عام 2001
2- بلغت تكلفة المشروع في ذلك الوقت نحو 150 مليون جنيه
3- نفذت شركة المقاولون العرب المشروع على 3 مراحل
4- امتدت الحواجز الغاطسة بطول 2700 متر داخل البحر
5- يتم وضع الحواجز على مسافة 300 متر من خط الشاطئ
6- يتم تغذية الرمال بطول 30 مترا بتكلفه 200 مليون جنيه لحماية الساحل
7-  تم الانتهاء من وضع الحواجز في منطقة نادي السيارات بتكلفة 220 مليون جنيه
8- مؤخرا تم استكمال المشروع في سيدي بشر بتكلفة 274 مليون جنيه

إضافة تعليق

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

الحماية الشاطئية




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة