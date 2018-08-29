شاهد في دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات الحماية الشاطئية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تسعى محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الري، إلى حماية شواطئها من التآكل بعد تحذيرات كبيرة من تأكل الشواطئ بفعل التغييرات المناخية التي تسبب تأكل الشواطئ، ما يهدد مدينة الإسكندرية، خاصة في ظل النوات التي تتعرض لها الإسكندرية في فصل الشتاء، والتغييرات المناخية العالمية وخاصة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي الفيديو التالي نرصد كل ما تريد أن تعرفه عن مشروعات الحماية الشاطئية التي يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية للحفاظ على ساحل المدينة من التآكل.

- بدأت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الري في وضع الحواجز الغاطسة عام 2001

2- بلغت تكلفة المشروع في ذلك الوقت نحو 150 مليون جنيه

3- نفذت شركة المقاولون العرب المشروع على 3 مراحل

4- امتدت الحواجز الغاطسة بطول 2700 متر داخل البحر

5- يتم وضع الحواجز على مسافة 300 متر من خط الشاطئ

6- يتم تغذية الرمال بطول 30 مترا بتكلفه 200 مليون جنيه لحماية الساحل

7- تم الانتهاء من وضع الحواجز في منطقة نادي السيارات بتكلفة 220 مليون جنيه

8- مؤخرا تم استكمال المشروع في سيدي بشر بتكلفة 274 مليون جنيه