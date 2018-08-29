سول: إنهاء واشنطن تعليق التدريبات المشتركة فى إطار الاتفاق القائم بين البلدين

سول (أ ش أ)

علقت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على تصريحات وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، التى أعلن فيها عن أنه لا توجد هناك خطة لتمديد تعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقالت: إن هذه التصريحات جاءت فى إطار الاتفاق القائم بين البلدين على تعليق التدريبات العسكرية المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر بالوزارة قوله: بخصوص موقف الوزارة من تصريحات ماتيس، إنه ليس هناك اتفاق آخر بين البلدين بشأن تعليق التدريبات العسكرية المشتركة.

وأكد المصدر أن هناك اتفاقا واضحا بين البلدين بضرورة المضى قدما فى عملية نزع السلاح النووى وإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن البلدين يواصلان التشاور الوثيق لتحقيق ذلك.

يذكر أن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مثل "أولجى فريدم جارديان" والتدريبات المشتركة بين قوات مشاة البحرية، تم تعليقها منذ قمة 12 يونيو الماضى فى سنغافورة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وسبق أن قال الوزير ماتيس فى يوم 28 أغسطس إنه ليست هناك خطة لتمديد تعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة .