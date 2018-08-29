"سلوك المستهلك تجاه المنتجات العضوية" بمشاريع تخرج إدارة أعمال هليوبوليس

وائل ربيعى

قال الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إن المنتجات العضوية تواجه العديد من الصعوبات فى مصر حيث لا يتوفر الوعي المجتمعى الكافى حول قيمتها الغذائية العالية، مما ينتج عنه مفاهيم مغلوطة حول أسعارها المرتفعة نسبياً مقارنة بالمنتجات الاستهلاكية، ولذلك جاء مشروع تخرج طلبة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد شعبة التسويق ليناقش هذه التحديات حيث قدموا أطروحتهم تحت عنوان “سلوك المستهلك تجاه المنتجات العضوية وعلاقته بحساب التكلفة الحقيقى لهذه المنتجات”.

وأشار الدكتور عمر رمزى، عميد كلية إدارة الأعمال والإقتصاد، الى أن الطلاب ناقشوا بشكل شامل العلاقة بين السعر ومستوى الوعي والبيئة ونية الشراء لدى المستهلك وكيف تؤثر كل هذه المتغيرات على نمط استهلاك المنتجات العضوية فى مصر.

“وقد أطلقت ايزيس أورجانيك مؤخراً منتجاً جديداً تحت مسمى “Natural Date Bar” وهي أول شرائح تمر عضوية فى مصر، حيث تقول هاجر أحمد، جمعنا في بحثنا معلومات أكثر تفصيلاً حول هذا المنتج الجديد وبحثنا عن أفكار جديدة للتوزيع. فقد اقترحنا بعض الأفكار المختلفة مثل التسوق عبر الإنترنت وحملات التسويق المبتكرة والإعلانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و خاصة اليوتيوب، ووسائل لتوزيع أوسع للمنتجات العضوية لتغطي جميع أنحاء مصر. حيث ستساهم جميع هذه القنوات بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي بالمنتجات العضوية”.

ويتكون فريق المشروع من ياسمين الشريف، وهاجر أحمد وآية شعبان، وعمر السيد وتحت إشراف الدكتور عمر رمزي عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة هليوبوليس، والدكتور عمر هابيتس والدكتور جو سباوبيك من جامعة زويد للعلوم التطبيقية.