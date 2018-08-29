سكرتير محافظة الغربية يتابع حملة لرفع الإشغالات بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

تابع اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية ميدانيا حملة إزالة الإشغالات والأرصفة الزائدة بشارع سكة سيجر.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المستمرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المرور والمواطنين بالتنسيق ومديرية أمن الغربية، رافقه اللواء اشرف درويش مساعد مدير الأمن ومحمد متولى رئيس حى أول طنطا ومدير شرطة المرافق وقسم الإشغالات بحى أول طنطا.

عقب ذلك حضر السكرتير العام الجلسة الختامية لبرلمان طلائع الغربية، التى تهدف إلى تدريب الطلائع على استخدام ادوات الرقابة البرلمانية وخلق جيل جديد من الطلائع يساهم فى بناء المجتمع ويدرك واجباته وحقوقه وتدريبهم على ثقافة احترام الرأى الآخر.

حضر الجلسة مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية والمستشار العسكرى للمحافظة والدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب والشباب المشارك ببرلمان الطلائع.