video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير محافظة الغربية يتابع حملة لرفع الإشغالات بطنطا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:14 م
سكرتير محافظة الغربية يتابع حملة لرفع الإشغالات بطنطا جانب من الجولة
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

تابع اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية ميدانيا حملة إزالة الإشغالات والأرصفة الزائدة بشارع سكة سيجر.

 يأتى ذلك فى إطار الحملات المستمرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المرور والمواطنين بالتنسيق ومديرية أمن الغربية، رافقه اللواء اشرف درويش مساعد مدير الأمن ومحمد متولى رئيس حى أول طنطا ومدير شرطة المرافق وقسم الإشغالات بحى أول طنطا. 

عقب ذلك حضر السكرتير العام الجلسة الختامية لبرلمان طلائع الغربية، التى تهدف إلى تدريب الطلائع على استخدام ادوات الرقابة البرلمانية وخلق جيل جديد من الطلائع يساهم فى بناء المجتمع ويدرك واجباته وحقوقه وتدريبهم على ثقافة احترام الرأى الآخر.

حضر الجلسة مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية والمستشار العسكرى للمحافظة والدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب والشباب المشارك ببرلمان الطلائع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن الغربية يرفض إزالة كشك لمعاق أثناء حملة لرفع الإشغالات بزفتى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

سكرتير محافظه الغربيه

حمله رفع اشغالات

طنطا




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة