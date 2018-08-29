سقوط موظفين بالكهرباء سرقا قطعا نحاسية بمليون جنيه وكاميرات المراقبة كشفتهم

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على موظفين بشركة شمال القاهرة للكهرباء بمدينة نصر بتهمة سرقة خامات نحاسية وأجهزة تقدر قيمتها بمليون و300 ألف جنيه، حرر محضرا بالواقعة وتولت نيابة أول مدينة نصر التحقيق.

وكشفت تحريات المباحث بتلقى مسئولى شركة توزيع الكهرباء بمدينة نصر بلاغا من فنى يفيد فيه بدخوله مكتب المهمات لاستلام عمله فوجيء بسرقة قطع نحاسية، من موزع الكهرباء وعدم وجود فنى الموزع بالعمل وتم سرقة المهمات الخاصة بالشركة ، تم التحقيق فى الواقعة من قبل المحامية شيرين الحديدى مدير الإدارة القانونية بالشركة، وبتفريغ كاميرات مراقبة غرف التحكم والشركة تبين كذب رواية فنى الشركة وأنه وراء الواقعة.

وبسؤال إبراهيم كامل رئيس قطاعات التحكم تبين من جرد الغرفة سرقة قطع نحاسية وأجهزة تقدر قيمتها بـمليون و300 ألف جنيه، وبإجراء التحقيق فى شركة الكهرباء وتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول سيارة لغرفة التحكم تم وضع المسروقات بداخلها .

وبسؤال رجال المباحث لحارس الأمن، أشار إلى وجود فنى الشركة فى نفس توقيت سرقة غرفة التحكم وأنه شاهده بصحبة شخص آخر تم تسليم المتهمين لشرطة مباحث الكهرباء التى إحالتهم لنيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب لمباشرة التحقيق معهما.