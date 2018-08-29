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سقوط عصابة "البسكويت المنوم" لسرقة المواطنين وممارسة الشذوذ بالأميرية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:58 ص
سقوط عصابة "البسكويت المنوم" لسرقة المواطنين وممارسة الشذوذ بالأميرية عصابة البسكويت المنوم
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة الأميرية، التحقيق كلا من عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بواسطة "بسكويت منوم"، عن طريق استدراجهم لممارسة الشذوذ مع ضحاياهم.

 

والبداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من سائق تاكسى " ج ع " يتهم فيه شابان بممارسة الشذوذ معه وتخديره بواسطة " بسكويت منوم، " وسرقة متعلقات منزله وهواتفه المحمولة وقام بوصف تقريبى للشابين.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وبالفحص تم التوصل إلى وجود بلاغ أخر فى بسرقة ربه منزل بنفس الأسلوب تخديرها بواسطة بسكويت منوم بعد عرضها لاب توب للبيع على شبكة الإنترنت عن طريق شخصين طلبا منها شراء جهاز لاب توب، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات،والتقنية الحديثة تم التوصل إلى هوية الشابان وهم " أحمدد، محمد م " وتم أعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين وتم القبض عليهم وبالكشف عليهم تبين أنهم مسجلين سرقات منازل.

 

وبمناقشتهم اعترفا بارتكاب تلك الوقائع وباستدعاء المجنى عليهما تم التعرف واتهموهما بالسرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لتولى التحقيق.

 


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