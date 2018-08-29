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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:32 م
خالد صلاح
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سفر وعودة 682 مصريا وليبيا و 218 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:20 م
سفر وعودة 682 مصريا وليبيا و 218 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم- أرشيفية
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 682 مصريا وليبيا و218 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 558 إلى الجانب الليبي، بينهم  204مصريين و354 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 124 بينهم 112 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 12 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 90شاحنة محملة بالبضائع وعودة 128 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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