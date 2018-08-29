سفارة بكين بالقاهرة: استثمارات ومشروعات صينية متنوعة فى الدول الأفريقية

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وضعت الصين عشر خطط عمل رئيسية لتعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية فى إطار قمة منتدى الصينى – الأفريقى فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وحققت هذه الخطط إنجازات خلال الفترة الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية 3.1 مليار دولار من يناير إلى ديسمبر عام 2017، كما بلغت قيمة العقود الجديدة للشركات الصينية 76.5 مليار دولار ورأس المال يقدر بنحو 12ر5 مليار دولار.

وذكر تقرير وزعه المكتب الاقتصادى والتجارى لسفارة الصين بالقاهرة اليوم أن أهم المشروعات هى اعلان شركة لويانج موليبدنوم الصينية عزمها استثمار 2.65 مليار دولار للاستحواذ على 56 فى المائة من مجموعة فريبورت للنحاس والكوبالت فى الكونغو بانتاج سنوى 204 ألف طن من النحاس و16 ألف طن من الكوبالت، فضلا عن التوقيع على عقد بناء مشروع برج الرباط الذى يبلغ ارتفاعه 250 مترا والذى سصبح أكبر مبنى حديث فى المغرب.

وأفاد بأنه تم الانتهاء من البنية التحتية على مساحة 1.2 كيلومتر مربع للمجمع الصناعى الأثيوبى لمعدات التصنيع فى أداما ومن المقرر البدء فى بناء المجمع فى القريب العاجل مشيرا إلى أن الصين استثمرت 790 مليون دولار فى بناء جسر يربط بين بلدية كاتيمبى إلى مقاطعة مابوتو بموزمبيق الذى افتتح هذا العام وهو يعد أكبر جسر معلق فى أفريقيا.

وفيما يتعلق بالتجارة، أوضح التقرير أن عام 2017 شهد التوسع فى التجارة وتقديم التسهيلات بين الصين والدول الأفريقية حيث بلغ التبادل التجارى بين الجانبين 170 مليار دولار بزيادة سنوية تقدر ب14 فى المائة واحتلت جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا المراتب الأولى كأكبر شركاء تجاريين للصين.

وذكر أن الصين وموريشيوس أعلنتا العام الماضى عن بدء مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين وفور الانتهاء منها، سوف تكون أول منطقة تجارة حرة بين الصين والدول الأفريقية ،مما يفتح مجالات جديدة للتعاون بين الصين وأفريقيا.

وعن التعاون المالى، أضاف التقرير أن بنك الصين الشعبى توصل عام 2017 إلى ترتيبات مقاصة لليوان الصينى مع بنوك مركزية أفريقية حيث وضعت البنوك فى كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس عملة اليوان الصينى ضمن احتياطاتها من العملات الأجنبية، فضلا عن إمكانية تبادل حر لعملة اليوان الصينى بالعملة المحلية فى كينيا.

كما تم الافتتاح الرسمى فى فبراير الماضى لبنك الصين- الكونغو وهو مشروع مشترك بين الحكومة الكونغية وبنك الزراعة الصينى الذى سيقدم خدمات ومنتجات مثل تمويل التجارة الدولية والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وسوق المال فى الكونغو.

وذكر التقرير أن بنك الصين فرع جوهانسبرج أصدر أول سندات بعملة اليوان تحت اسم " قسائم قوس قزح " بقيمة 1.5 مليار يوان لفترة ثلاثة سنوات وقد استجاب المستثمرون الدوليون بنشاط لهذه السندات حيث بلغت معدل الاشتراك 2.13 مرة، ويعتبر التوسع فى أفريقيا علامة بارزة لتدويل اليوان.