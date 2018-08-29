سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-8-2018 فى البنوك والعملة الأوروبية ترتفع

كتبت- هبة حسام

ارتفع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-8-2018، فى البنوك العاملة بالسوق المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً صعوداً أمام الجنيه المصرى، وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، جاء سعر اليورو فى تعاملات اليوم، كالتالى:



اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



20.91 جنيه للشراء

21.05 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.73 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع



اليورو

سعر اليورو فى بنك مصر



20.75 للشراء

20.91 للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة



20.72 جنيه للشراء

21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.78 للشراء

20.98 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.80 للشراء

20.96 للبيع