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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:48 م
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-8-2018 فى البنوك والعملة الأوروبية ترتفع

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:46 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-8-2018 فى البنوك والعملة الأوروبية ترتفع اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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ارتفع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-8-2018، فى البنوك العاملة بالسوق المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً صعوداً أمام الجنيه المصرى، وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، جاء سعر اليورو فى تعاملات اليوم، كالتالى:

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.91 جنيه للشراء

21.05 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.73 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.75 للشراء

20.91  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

20.72  جنيه للشراء

21.04 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.78 للشراء

 20.98 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.80 للشراء

20.96 للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

 


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