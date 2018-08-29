video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-8-2018 واستقرار العملة السعودية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:22 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-8-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء، 29-8-2018، مسجلاً ثباتاً عند سعر ختام تعاملات الأمس، والبالغ 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

بلغ متوسط سعر الريال السعودى فى السوق المصرى اليوم، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.68  جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-8-2018 واستمرار ثبات العملة أمام الجنيه

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 27-8-2018 واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد

الريال السعودى




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة