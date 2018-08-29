سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-8-2018 واستقرار العملة السعودية

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء، 29-8-2018، مسجلاً ثباتاً عند سعر ختام تعاملات الأمس، والبالغ 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

بلغ متوسط سعر الريال السعودى فى السوق المصرى اليوم، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"



4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع