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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:07 ص
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سرب من النحل يحاصر ساحة تايمز سكوير فى نيويورك ويثير فضول السياح

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:37 ص
سرب من النحل يحاصر ساحة تايمز سكوير فى نيويورك ويثير فضول السياح خلية نحل
نيويورك (رويترز)
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اضطرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية إلى إغلاق جزء من شارع 43 قرب الجادة السابعة وساحة تايمز سكوير الشهيرة خلال فترة الظهيرة يوم الثلاثاء، بعد أن تجمع سرب كبير من النحل فوق مظلة زرقاء تغطى عربية لبيع شطائر الهوت دوج فى منطقة بمانهاتن تعج بالفعل بأسرابها الخاصة من السياح والمارة والزحام المرورى.

وقالت محققة الشرطة صوفيا ميسون إن ضابط شرطة يربى النحل، وصل إلى ساحة تايمز سكوير الساعة 2:30 ظهرا بالتوقيت المحلى وهو يرتدى السترة الواقية التى يرتديها مربو النحل. واستخدم جهازا يشبه المكنسة الكهربائية لجمع النحل دون أن يلحق الأذى بها.

واجتذب المشهد عددا من السائحين الذين سارعوا لالتقاط الصور.

وقالت ميسون "استغرق الأمر نحو 45 دقيقة لجمع كل النحل" مضيفة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت "ربما أراد النحل بعض شطائر الهوت دوج".

 


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