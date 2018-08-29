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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:56 م
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زيادة حركة المسافرين بمطار دبى 1.8% فى يوليو

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:46 م
زيادة حركة المسافرين بمطار دبى 1.8% فى يوليو مطار دبى الدولى
(رويترز)
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قالت الشركة المشغلة لمطار دبى الدولى اليوم الأربعاء: إن المطار الأكثر ازدحاما فى العالم سجل ارتفاعا بلغ 1.8 بالمئة فى حركة المسافرين فى يوليو.

واستقبل مطار دبى، وهو مركز لعمليات طيران الإمارات وفلاى دبى، 8.2 مليون مسافر الشهر الماضى مقارنة مع 8.06 مليون قبل عام.

وقالت شركة مطارات دبى فى بيان: إن يوليو كان ثانى أنشط شهر بعد أغسطس 2017، والذى استقبل المطار فيه 8.23 مليون مسافر.

وفى الأشهر السبعة حتى 31 يوليو، زادت حركة المسافرين 1.6 بالمئة إلى 51.9 مليون مسافر.

وشهد المطار تباطؤا فى حركة نقل الركاب هذا العام بعد زيادات قوية على مدى 15 عاما.

وزاد حجم شحن البضائع عبر المطار 4.8 بالمئة إلى 223 ألفا و488 طنا فى يوليو، وانخفض 1.7 بالمئة فى الأشهر السبعة الأولى إلى 1.5 مليون طن. ويتولى مطار آخر قيد التطوير، هو مطار آل مكتوم الدولى، قدرا كبيرا من البضائع المنقولة جوا عبر دبى.


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