زوج يستنجد بالمحكمة بعد "علقة موت" على يد زوجته: خانتنى وتعدت علىَّ أمام زملائى

كتبت أسماء شلبى

لم يجد الزوج غير باب محكمة الأسرة بإمبابة ليستغيث من جبروت زوجته، بعد أن تفننت فى الإساءة إليه وقامت بخيانته وأعلنت ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، لدرجة دفعته إلى اللجوء لأهلها منهارًا بعد تعرضه لـ"علقة موت"، مستغيثا لرفع الظلم عنه، مرددا أنها دمرت حياته واستولت على ممتلكاته.

وأضاف "م.خ.ه"، فى بلاغه ضد زوجته الذى اتهمها فيه بالزنا، وأمام محكمة الأسرة بإمبابة فى دعوى النشوز، التى طالب فيها بالقصاص منها، بعد أن تسببت فى تدمير سمعته: حظى التعيس الذى ساقنى للوقوع فى قبضة زوجتى "ن.س.إ"، لأقضى معها 3 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية كنت فيها الزوج المطيع الذى لا يرفض لزوجته طلبًا ووقفت بجوارها وأهلها وأنفقت عليهم آلاف الجنيهات، وبعد أن أنهوا أموالى بدأ تمردهم علىَّ ومحاولة التخلص منى والبحث عن بديل.

وتابع: وصل الجبروت بها بأن قامت بالمجاهرة بخيانتى مستغلة الشيكات التى أخذتها علىَّ برفقة أهلها والتوكيل الذى حررته لها ونقل معظم ممتلكاتى باسمها، وعندما فاض بى الكيل صارحتها برغبتى فى الطلاق، وعندها أصيبت بالجنون وبدأت تشويه سمعتى وتسليط بلطجية علىَّ لإيذائى، وجاءت برفقتهم فى إحدى المرات وانهالت علىَّ بالضرب المبرح وأعطتنى "علقة موت" أمام زملائى عقابًا لى على تقديم بلاغ بالزنا ضدها.

وأضاف الزوج: "أعلنت على الحرب وبدأت فى توجيه التهم الباطلة ضدى لتتسبب فى جعلى أقضى معظم وقتى فى ملاحقة تهمها الكاذبة والبلاغات الكيدية بضربها حتى تساومنى على التنازل عن اتهامها بالزنا، بعد أن تحولت لقضية وأصبحت مهددة بالحبس.