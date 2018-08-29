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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:18 م
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رئيس وزراء اليابان يدعو لتعزيز القدرات الدفاعية فى الفضاء الإلكترونى والخارجى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:04 م
رئيس وزراء اليابان يدعو لتعزيز القدرات الدفاعية فى الفضاء الإلكترونى والخارجى شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
أ ش أ
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دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز قدرات بلاده الدفاعية فى مجالات جديدة مثل الفضاء الإلكترونى والفضاء الخارجى ، مشيراً إلى الوضع الأمنى ​​المتغير بسرعة الذى يحيط بالبلاد.

وقال آبى -خلال اجتماع للجنة استشارية حكومية حول مراجعة المبادئ التوجيهية لتطوير الدفاع القومي- إنه "من المستحيل حماية بلدنا من كل تهديد إذا كان تفكيرنا يقتصر على العناصر التقليدية من البر والبحر والجو"، وذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وأضاف آبى أنه "سيكون من الحيوى بشكل خاص لليابان أن تحافظ على ميزة فى العوالم الجديدة"، فى إشارة إلى الفضاء والأمن الإلكترونى، موجها وزير الدفاع هيستونورى أونوديرا، إلى مراجعة المبادئ التوجيهية الحالية فى مواجهة التحديات الأمنية ، بما فى ذلك تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية وتهديدات الصواريخ والقوة العسكرية الصينية المتنامية.

وعقد الاجتماع الأول للجنة -والتى تضم خبراء عسكريين ودبلوماسيين- بعد يوم واحد من إصدار وزارة الدفاع لورقتها البيضاء السنوية التى أشارت إلى أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ما زالت تشكل تهديدًا خطيرًا لليابان على الرغم من القمة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية فى يونيو الماضى.


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شينزو آبى

اليابان

الفضاء الإلكترونى




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