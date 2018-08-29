رئيس مركز مطاى بالمنيا يوجه بالاهتمام بأعمال النظافة العامة والإنارة

فريق المحافظات

وجه اللواء ناصر فتحى رئيس مركز مطاى بالمنيا ، رؤساء الأحياء والوحدات القروية بالاهتمام بالنظافة العامة وإنارة الطرق وصيانة الكشافات على مستوى الشوارع الرئيسية والقرى ورفع وإزالة كافة المخلفات والإشغالات على جانبى الطريق وأمام المدارس استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد ، وتيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده رئيس المركز، حيث كلف رؤساء المصالح الحكومية ومديري الإدارات بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير كافة الإجراءات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطن في المقام الأول واعلاءاً للمصلحة العامة .

شدد رئيس المركز على ضرورة التواجد بالشارع والاستماع لمطالب المواطنين ومشاكلهم وإيجاد آليات لحلها، موجها برفع نسب تنفيذ حملات التموين على المخابز والبدالين التموينيين والمحلات العامة والأسواق لضبط الأسعار وقمع الغش والتلاعب بالعلامات التجارية والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة في الأسواق.

من جانب آخر، تابع شريف دسوقي رئيس مجلس قروى منبال، أعمال إضافة المواليد على البطاقات التموينية بمكتب تموين منبال، موجهاً بتيسير الإجراءات على المواطنين وانجاز العمل على أكمل وجه وتقديم خدمة تليق بالمواطن.