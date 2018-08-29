رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح جدارية فنية لأبراج دندرة السماوية

قنا - هند المغربى

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، جدارية منفذة تمثل صياغة تشكيلية معاصرة للأبراج السماوية، للدكتورة منال محمد مبارك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، رافقه خلال الافتتاح، أعضاء مجلس جامعة جنوب الوادي، وتم وضعها بمدخل إدارة جامعة جنوب الوادي.

وأشاد رئيس الجامعة، بهذا العمل الفني الذى يهدف إلى إحياء علوم وفنون مصر القديمة، برؤية فنية معاصرة، وقد اختارت مناظر الأبراج السماوية التي تمثل في معبد دندرة، واشارت الدكتورة منال محمد مبارك الفنانة التشكيلية، أن معبدة دندرة هو أحد المعابد المنفردة بفنونها من مجموعة المعابد المصرية القديمة فى صعيد مصر، وتمتلئ جدرانه وأسقفه وأعمدته باللوحات والنصوص الهامة، ومن بينها مناظر الأبراج السماوية، وارتباطها بدورة الحياة وتواصل الليل بالنهار، وأضافت أن حجم الجدارية حوالى 10 أمتار مربعة تم تنفيذها بخامة الزجاج الملون والموزاييك.