رئيس جامعة القاهرة يحدد شرط إلتحاق الطلاب ذوى الاحتياجات بالكليات..تعرف عليه

وائل ربيعى

أكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة حققت طفرة فى حقوق طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تقرر أنه من حق الطلاب المعاقين الالتحاق بأى كلية طالما الإعاقة لم تتعارض معه، مع التشديد على عمداء الكليات بامتحانات طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأول وتوفير لهم كافة التسهيلات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم: "علينا الاعتراف أن المناهج لم تحدث بشكل كامل لملائمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة"، موضحا أن الجامعة الدولية ستكون لها أثر كبير فى زيادة الدخل القومى، مع تواجد الطلاب المصريين، مشيرا إلى وجود شروط ومواصفات للقبول ببرامج جامعة القاهرة الدولية.

وأكد أن الجامعة سيكون لها استراتيجية كبيرة في جامعة القاهرة الدولية، لافتا إلى وجود تخصصات جديدة من البرامج بالجامعة الدولية مثل النانو التكنولوجي.