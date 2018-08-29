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رئيس جامعة القاهرة: شراء جهاز الرنين المغناطيسى لأبو الريش بـ 23 مليون جنيه

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:46 م
رئيس جامعة القاهرة: شراء جهاز الرنين المغناطيسى لأبو الريش بـ 23 مليون جنيه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم شراء جهاز الرنين المغناطيسي لمستشفى أبو ريش للأطفال، بمبلغ 23 مليون جنيه، موضحا أن الجامعة تعمل على مشروعات تطوير المستشفيات الجامعية ومستشفى قصر العينى.
 
 
 وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنشاء مستشفى لطب الأسنان، وجهاز التنظيم الإدارة وافق على إنشاء المستشفى، مع تطوير معهد الأورام، مشيرا إلى استكمال المبنى الجنوبى للمعهد بطاقة استيعابية بزيادة 30% بتكلفة 300 مليون جنيه ممولة من منحة الشيخ السلطان القاسمى والدولة المصرية ممثلة فى وزارة المالية.
 
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء الرسوم الإدارية على سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج، طالما لم يؤثر على العلمية التعليمية، مشيرا إلى الحفاظ على الأساسيات بالعلمية التعليمية، وعدم زيادة أى رسوم على أعضاء هيئة التدريس.
 
 
وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة، قدمت للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة 180 منحة، مع منح لطلاب الشهداء، لافتا إلى التقدم فى التصنيفات الدولية وتصنيف كيو إس والدخول فى 16 تخصصا، والتخصصات العلمية مثل الهندسة المدينة والعلمية والكيمائية، وتصنيف سي دبليو أر، مع التواجد فى أحد التصنيفات الدولية القوية وهو تصنيف شنغهاي وهوأحد التصنيفات الصعبة.

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