رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد كلية الطب المتوجه لكينيا لإجراء قافلة طبية

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم، وفد جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد المصرى الأستاذ بكلية الطب، الذى ينطلق غدًا إلى مقاطعة كريتشو بكينيا، ضمن قافلة لخدمة المجتمع، هناك وتستمر لمدة أسبوع لإجراء 120 عملية جراحية فى مجال طب العيون.

وأشار الدكتور الكردى، خلال اللقاء، إلى حرص الجامعة على تنفيذ توجهات الدولة بشأن دعم القارة الأفريقية، مشيرًا إلى خطة الجامعة فى استمرار هذه القوافل وإنشاء مستشفيات بعدة دول أفريقية ضمانًا لاستمرارها، فضلًا عن دورها فى تدريب شباب الأطباء، ونقل الخبرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمجتمع الأفريقى، كما أعلن عن إنطلاق قافلة إلى غينينا كوناكرى فى شهر أكتوبر القادم تليها قافلة أخرى إلى تنزانيا.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة تتكون من 7 أساتذة و13 معاونا، موضحًا أن الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة لإجراء العمليات تم شحنها بالفعل إلى مقاطعة كريتشو.