رئيس البرلمان الإيرانى: تقرير أسئلة النواب وأجوبة روحانى لن يرفع إلى القضاء

طهران (أ ش أ)

صرح رئيس مجلس الشورى الايرانى على لاريجانى أن تقرير أسئلة النواب وأجوبة الرئيس حسن روحانى لن يرفع إلى الهيئة القضائية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن لاريجانى قوله إن النواب عندما استخدموا كلمة انتهاك القانون أو الاستنكاف من العمل به فى أسئلتهم الموجهة للرئيس روحانى يحق لهم رفع التقرير إلى القضاء، لكن فى حالة جلسة يوم أمس لم يستخدم النواب هذه العبارات".

جاء هذا الكلام ردا على النائب حسین على حاجى دلیكانى، العضو فى التيار المحافظ الذى طالب البرلمان برفع تقرير جلسة السؤال من روحانى إلى القضاء.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى حضر، صباح أمس الثلاثاء، إلى البرلمان الإيرانى للإجابة عن الأسئلة المطروحة من قبل النواب والتى تمحورت حول موضوع عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على تهريب البضائع، وأسباب استمرار الحظر المصرفى ضد إيران، وارتفاع معدل البطالة، والركود الاقتصادى الذى استمر عدة سنوات، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وانخفاض سعر العملة الوطنية.