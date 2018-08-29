دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: لا يوجد عجز فى السكر والمخزون يكفى7 أشهر

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحى الجديد إجبارية لكل المصريين
"الصحة" : عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 89068 حاج مصري
صور.. وزيرة الصحة تتفق مع نظيرها السودانى على توسيع الاستثمارات الطبية
وزارة التموين:
"التموين": لا يوجد عجز فى السكر والمخزون يكفى 7 أشهر
استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء
وزارة التضامن الاجتماعى:
بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن والأوقاف والإسكان بـ 100 مليون جنيه
وزارة التربية والتعليم:
تعرف على خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية "دور ثانى"× 6 معلومات
وزارة الإسكان:
وزير التعليم: جيش يعمل لإطلاق مشروع التعليم الجديد..والتابلت فى طريقه لمصر
وزارة الأوقاف:
لأول مرة فى تاريخ الأوقاف.. حصيلة صكوك الأضاحى تتجاوز 52 مليون جنيه
اعرف نص خطبة الجمعة عن "الميثاق الغليظ".. وأين يخطب وزير الأوقاف؟
وزارة النقل:
صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019
تنفيذا لتكليفات الرئيس بالتخفيف عن المواطنين فى الصيف.. "السكة الحديد" تعلن شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة.. وتؤكد: تخدم خطوط الصعيد وأسعارها مخفضة وتناسب محدودى الدخل
وزارة الزراعة:
مصر والسودان يتفقان على منتدى للاستثمار الزراعى العام المقبل
تقرير رسمى: مصر تستورد 21 ألف طن منتجات زراعية من فيتنام
وزارة التعليم العالى:
نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين بالمعاهد العليا.. تعرف عليها
وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والثقافى والبحثى مع السودان
وزارة الكهرباء:
"الكهرباء" تنظم ورشة عمل عن السيارات الكهربائية فى مصر
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