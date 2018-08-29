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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:29 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: لا يوجد عجز فى السكر والمخزون يكفى7 أشهر

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: لا يوجد عجز فى السكر والمخزون يكفى7 أشهر الدكتور على المصيلحى وزير التموين
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحى الجديد إجبارية لكل المصريين

 

"الصحة" : عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 89068 حاج مصري

 

صور.. وزيرة الصحة تتفق مع نظيرها السودانى على توسيع الاستثمارات الطبية

 

 

وزارة التموين:

"التموين": لا يوجد عجز فى السكر والمخزون يكفى 7 أشهر

http://www.youm7.com/3928098

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

http://www.youm7.com/3927282

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن والأوقاف والإسكان بـ 100 مليون جنيه

http://www.youm7.com/3928294

 

وزارة التربية والتعليم:

تعرف على خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية "دور ثانى"× 6 معلومات

 

وزارة الإسكان:

http://www.youm7.com/3928517

وزير التعليم: جيش يعمل لإطلاق مشروع التعليم الجديد..والتابلت فى طريقه لمصر

http://www.youm7.com/3928014

وزارة الأوقاف:

لأول مرة فى تاريخ الأوقاف.. حصيلة صكوك الأضاحى تتجاوز 52 مليون جنيه

http://www.youm7.com/3928659

اعرف نص خطبة الجمعة عن "الميثاق الغليظ".. وأين يخطب وزير الأوقاف؟

http://www.youm7.com/3928019

 

وزارة النقل:

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

http://www.youm7.com/3927894

تنفيذا لتكليفات الرئيس بالتخفيف عن المواطنين فى الصيف.. "السكة الحديد" تعلن شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة.. وتؤكد: تخدم خطوط الصعيد وأسعارها مخفضة وتناسب محدودى الدخل

http://www.youm7.com/3927280

 

وزارة الزراعة:

مصر والسودان يتفقان على منتدى للاستثمار الزراعى العام المقبل

http://www.youm7.com/3928030

تقرير رسمى: مصر تستورد 21 ألف طن منتجات زراعية من فيتنام

http://www.youm7.com/3927825

 

وزارة التعليم العالى:

نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين بالمعاهد العليا.. تعرف عليها

http://www.youm7.com/3928616

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والثقافى والبحثى مع السودان

http://www.youm7.com/3928134

 

وزارة الكهرباء:

"الكهرباء" تنظم ورشة عمل عن السيارات الكهربائية فى مصر

http://www.youm7.com/3927927

 


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